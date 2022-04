Sp. Braga afastado da Liga Europa

Entrada para esquecer do Sporting de Braga neste jogo da segunda mão dos quartos de final. Aos 5 minutos o SC Braga perdia por 2-0, mas depois de muita festa dos escoceses, o árbitrou invalidou o segundo do Rangers. James Tavernier foi o autor do primeiro golo, logo aos 2 minutos de jogo.A equipa minhota foi resistindo à intensidade de jogo do Rangers, tipicamente britânica. Aos 44', novo golo dos escoceses. James Tavernier transformou o penálti que dava vantagem de 2-0 na partida e de 2-1 na eliminatória. Do lance faltoso, Vítor Tormena foi expulso com cartão vermelho.O SC Braga tinha a segunda parte para virar o rumo dos acontecimentos. Reduzido a 10, o Sp. Braga quase nunca se aproximou da baliza adversária.E foi o Rangers a marcar novo golo, aos 70', mas invalidado por fora de jogo.O tudo ou nada pertencia à equipa portuguesa. Carvalhal queria a equipa mais ofensiva e assim aconteceu. O golo do Braga surgiu ao minuto 83, quando, de cabeça, David Carmo fez o 2-1 e empatou a eliminatória.





Até ao apito para o prolongamento, o Rangers encostou os bracarenses à sua área, mas os "arsenalistas" ainda tentaram a sorte, sem sucesso.





No prolongamento, Kemar Roofe deu vantagem aos da casa (3-1) e na eliminatória (3-2).





Novamente atrás do prejuízo, o Sp. Braga ficou reduzido a 9 jogadores, por expulsão de Iuri Medeiros devido a protestos.





Até final, o Rangers ainda teve oportunidade de atirar à barra da baliza bracarense. A equipa portuguesa tentou até ao último fôlego o golo que igualaria a eliminatória.





Assim não aconteceu, ficou pelo caminho o SC Braga.