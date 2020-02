Sp. Braga fora da Liga Europa após derrota em casa com o Rangers

Entrada forte da equipa minhota a pressionar o seu adversário e a tentar abrir espaços na área escocesa. No entanto, foi o Rangers a ter uma grande chance de golo, ao minuto 8', mas devidamente inviabilizada pelo guarda-redes Matheus.



O Rangers trazia a lição bem estudada e ia tentando ganhar os lances atrás da defesa bracarense. Assim foi aos 18', num lance em que o esférico não passou longe do poste direito do Sp. Braga.



Os bracarenses aperceberam-se, então, que tinham de se empenhar ainda mais, quer na abordagem aos lances, quer na manutenção da posse da bola.

Aos 25', Paulinho cabeceou com perigo, mas o guarda-redes Allan McGregor efetuou uma bela defesa.



O jogo decorria em modo acelerado, a lembrar o futebol britânico. A 2' do intervalo um penálti a favor do Rangers foi excelentemente defendido por Matheus. Faltava o tal golo para o Sp. Braga passar.



A mesma intensidade na segunda metade. Atrevimento escocês no relvado. Resposta pronta e apressada do Braga. Aos 60', um contra-ataque bem sucedido e golo de Kent (0-1) e 2-4 na eliminatória.



Até ao apito final, a equipa do Minho não criou verdadeiros lances de golo e despediu-se assim da prova europeia, na qual teve uma participação positiva até esta data, embora tenha falhado o acesso aos oitavos de final da competição.