Sp. Braga “tombou” nas duas eliminatórias com franceses

O Paris Saint-Germain (2008/09) e o Marselha (2017/18) foram os clubes gauleses que afastaram os “arsenalistas”, em duas eliminatórias que começaram em França, ao contrário da atual, que arranca em Braga, esta quinta-feira.



Apesar de se terem estreado nas taças europeias em 1966/67, os bracarenses só encontraram pela primeira uma equipa francesa mais de 40 anos depois, em 2008/09, época em que "caíram" perante o Paris Saint-Germain.



Na segunda presença nos “oitavos” da Taça UEFA, depois de 2006/07, o Sporting de Braga entrou da melhor forma na eliminatória, ao conseguir um nulo no Parques dos Príncipes, em Paris, em 12 de março de 2007.



A formação comandada por Jorge Jesus ficou bem posicionada para chegar aos “quartos”, mas, uma semana depois, em Braga, acabou por ser eliminada (0-1) com um golo perto do final, apontado por Guillaume Hoarau, aos 81 minutos.



Experiência adversas



Nove anos depois, nos 16 avos de final da Liga Europa, o Sporting de Braga, de Abel Ferreira, perdeu logo qualquer ilusão de apuramento na primeira mão, em 15 de fevereiro de 2018, ao perder em Marselha por 3-0.



Valère Germain, aos quatro e 69 minutos, e Florian Thauvin, aos 74, selaram o triunfo do “onze” de Rudi Garcia, de nada valendo aos “arsenalistas”, uma semana depois, o triunfo caseiro por 1-0, conseguido com um tento de Ricardo Horta, aos 31.



Se, na globalidade, os “arsenalistas” não têm boas recordações dos confrontos com franceses, o Mónaco tem ainda pior dos portugueses, nomeadamente do FC Porto, que, em 2003/04, lhe “roubou” a possibilidade de vencer a Liga dos Campeões.



Na única final sem equipas do “top 4” europeu (Inglaterra, Espanha, Alemanha e Itália) na história da “Champions” (desde 1992/93), os portistas impuseram-se por 3-0, em Gelsenkirchen, com tentos de Carlos Alberto, Deco e Alenitchev.



O Mónaco defrontou uma segunda vez o FC Porto (2017/18), e também o Sporting (1997/98) e o Benfica (2014/15), mas na fase de grupos da “Champions”, muito depois de ter afastado o Belenenses (1989/90), na única eliminatória a duas mãos com equipas lusas.



Na primeira eliminatória da Taça UEFA, os monegascos empataram 1-1 no Restelo, onde o argentino Ramón Díaz anulou, aos 70 minutos, o tento de Chiquinho Conde, aos 55, e venceram por 3-0 em casa, com um “bis” do Bola de Ouro George Weah.



Em contraste com este primeiro embate, o último foi muito penoso para os monegascos, que, sob o comando de Leonardo Jardim, perderam os dois jogos com o FC Porto, de Sérgio Conceição, por 3-0 em casa e por 5-2 no Dragão.



A receção do Sporting de Braga ao Mónaco, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa em futebol, está marcado para esta quinta-feira, pelas 20h00, no Estádio Municipal de Braga. A segunda mão realiza-se em 17 de março.