Sp. Braga varrido por expulsões empata com Bétis

A formação bracarense adiantou-se aos 38 minutos, por Paulinho, mas, aos 42, Bruno Viana viu o vermelho, por acumulação de amarelos, numa jogada que acabou por provocar também a expulsão do treinador Abel Ferreira e do seu adjunto, por protestos.



Na segunda parte, o Bétis, em superioridade numérica, chegou à igualdade, aos 58 minutos, através de um tento do ex-portista Cristian Tello.



Mesmo com 10, os “arsenalistas” estiveram perto de voltar ao comando do marcador, aos 67 minutos, o que não aconteceu porque o remate de Ricardo Horta acertou no poste.



Na parte final, as coisas complicaram-se ainda mais para o conjunto português, com a dupla expulsão do reforço João Novais e de Ricardo Horta, aos 82 minutos.



Ainda assim, os quartos classificados da edição 2017/18 da I Liga portuguesa de futebol conseguiram segurar o empate, frente a um conjunto que ainda não contou com o ex-“leão” William Carvalho, apenas apresentado na terça-feira.