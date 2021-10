Spartak Moscovo, de Rui Vitória, cede empate aos 90+5 minutos

O Spartak Moscovo, treinado pelo português Rui Vitória, somou hoje o terceiro jogo seguido sem vencer na Liga russa de futebol, ao conceder o golo do empate 1-1 com o Rostov aos 90+5 minutos, na 13.ª jornada.