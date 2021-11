Spartak Moscovo de Rui Vitória continua em queda livre

O colombiano Jhon Córdoba adiantou a formação da casa, aos 16 minutos, mas Alexander Sobolev empatou para os moscovitas, aos 45+5, antes de o médio polaco Grzegorz Krychowiak fixar o resultado, aos 60, de grande penalidade.



A equipa liderada por Rui Vitória averbou o sétimo encontro seguido sem vencer em todas as provas e o quinto na Liga russa, na qual ocupa o 10.º posto, estando agora mais perto dos últimos lugares do que das vagas de acesso às competições europeias.



Por seu lado, o Krasnodar subiu provisoriamente ao quinto lugar, a nove pontos de distância do líder Zenit, que tem 33.