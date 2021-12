Spartak Moscovo, de Rui Vitória, perde por 3-0 na visita ao Sochi

O Spartak Moscovo perdeu 3-0 em casa do Sochi, no encontro de fecho da 18.ª jornada da Liga russa de futebol, com a formação da capital, treinada pelo português Rui Vitória, a seguir num modesto nono lugar.