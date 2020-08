No jogo final do "play-off" de acesso, o Spezia até perdeu em casa, com o Frosinone, por 1-0, mas beneficiou do facto de ter vencido pelo mesmo resultado, na primeira mão, e de ter critério de desempate favorável, já que terminou a época regular mais bem classificado - terceiro, contra oitavo.O Spezio Calcio junta-se assim a Benevento e Crotone, as duas equipas que terminaram em primeiro e segundo e tiveram o acesso direto.

Desceram à segunda divisão Lecce, Brescia e SPAL.