Sporar regressa à seleção da Eslovénia

A Eslovénia tem um triplo compromisso no final do presente mês - enfrenta a Croácia (em 24 de março), a Rússia (27) e o Chipre (30) -, e o jogador de 27 anos, emprestado pelo Sporting aos bracarenses em janeiro, regressa, assim, à seleção eslovena para esses jogos de qualificação para o Mundial de 2022, no Qatar.



Já na segunda-feira, outro avançado do Sporting de Braga, o espanhol Abel Ruiz, tinha sido chamado à seleção sub-21 do seu país para a fase de grupos do Campeonato da Europa de 2021, que decorrerá no mesmo período.



A seleção sub-21 de Espanha vai defrontar a Eslovénia (24 de março), a Itália (27) e a República Checa (30) na fase de grupos desta competição.