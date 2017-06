Sporting aproveita descontentamento de Ronaldo para pedir que "regresse a casa"

Lusa 16 Jun, 2017, 18:11 | Futebol Internacional

O campeão europeu e quatro vezes vencedor da Bola de Ouro está alegadamente infeliz com as acusações de ter defraudado o Estado espanhol em quase 15 milhões de euros, e terá mesmo pedido ao presidente madridistas, Florentino Pérez, para abandonar o clube.



Face a estas notícias, os 'leões' aproveitaram para deixar uma mensagem ao capitão português, numa mensagem em que se podia ler "Cristiano, o bom filho a casa torna? Vais demorar muito?", acompanhada por uma fotografia com a camisola verde-e-branca, com o número sete e o seu nome.





.@Cristiano, o bom filho à casa torna... ainda demoras? 😂 pic.twitter.com/zgAeLPSJYy — Sporting CP (@Sporting_CP) June 16, 2017

Na terça-feira, o Ministério Público de Madrid acusou o futebolista português de ter, de forma "consciente", criado uma sociedade para defraudar o fisco espanhol em 14,7 milhões de euros.O futebolista português é acusado de quatro delitos contra os cofres do Estado, cometidos entre 2011 e 2014, que contabilizam uma fraude tributária de 14.768.897 euros.Ao serviço do Real Madrid, clube ao qual chegou em 2008, Cristiano Ronaldo já venceu três ligas dos campeões, duas ligas espanholas, duas Taças do Rei, uma supertaça europeia, uma supertaça espanhola e um mundial de clubes, renovando o seu contrato em novembro do ano passado, até 2021.