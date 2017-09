Sporting confirmou saída de Adrien falta o "sim" da FIFA

Mário Aleixo - RTP 01 Set, 2017, 10:59 / atualizado em 01 Set, 2017, 12:26 | Futebol Internacional

No comunicado pode ler-se a confirmação do negócio por parte do Sporting.



Eis o teor da comunicação do clube de Alvalade:



“A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que chegou a acordo com o Leicester City Football Club para a cedência, a título definitivo, dos direitos desportivos e económicos do jogador profissional de futebol ADRIEN SILVA, estando o registo da mesma a aguardar confirmação da FIFA”.



O que se sabe nesta altura é que às 10h00 desta sexta-feira ainda se esperava a confirmação da federação inglesa da transferência de Adrien do Sporting para o Leicester.



De Inglaterra as notícias que chegam dão conta de um acordo total entre Sporting, Leicester e Adrien, num negócio que ronda os 17 milhões de euros que poderá chegar aos 29 milhões por objetivos. Falta a confirmação da Federação inglesa de Futebol.



Sabe-se também que a transferência estava dependente de outra a de Drinkwater do Leicester para o Chelsea. Essa foi anunciada e oficializada à 1h30 da madrugada, o que pode indiciar que a de Adrien também terá luz verde.



Na quinta-feira, Adrien foi autorizado pelo técnico Fernando Santos a ausentar-se da concentração da seleção nacional na sexta-feira, para tratar da transferência, e hoje já se apresentou no treino, na cidade do Porto.



Nos "foxes", Adrien reencontrará o avançado internacional argelino Islam Slimani, que na última temporada foi transferido do Sporting para o então campeão inglês.



Adrien, de 28 anos, esteve ligado ao Sporting desde os primeiros escalões de formação, cumprindo um percurso de 15 anos vinculado ao clube, com empréstimos ao Maccabi Haifa e Académica entre 2010/12.