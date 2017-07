Sporting da Praia indisponível para jogar final depois de 31 de julho

Lusa 15 Jul, 2017, 10:49 / atualizado em 15 Jul, 2017, 10:49 | Futebol Internacional

A posição do Sporting da Praia foi avançada em conferência de imprensa pelo presidente do clube, Carlos Caetano, no mesmo dia em que o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) considerou "improcedente" a queixa contra a Ultramarina de São Nicolau em relação ao jogo da primeira mão das meias-finais, entretanto adiado.



O Conselho de Disciplina da FCF concluiu que não ficou provada a acusação deduzida contra o clube de São Nicolau por não terem aparecido as chaves dos portões do Estádio Orlando Rodrigues, no Tarrafal de São Nicolau.



Caso ficasse provada a intenção de esconder as chaves do estádio, a Ultramarina incorreria a uma pena de derrota no jogo, ficaria suspensa durante um ano e ainda teria de pagar 15 mil escudos (136 euros) de multa e indemnização à FCF.



Citado pela Inforpress, o presidente dos campeões de Santiago Sul considerou que os sucessivos adiamentos do jogo da primeira mão entre Ultramarina e Mindelense de São Vicente aconteceram porque a FCF "não soube conduzir o processo".



Carlos Caetano frisou ainda que "o mais grave" foi o órgão que rege o futebol cabo-verdiano ter marcado o jogo da segunda mão sem que houvesse uma decisão em relação à primeira mão.



No jogo da segunda mão, a Ultramarina foi a São Vicente vencer o Mindelense por 2-0.



A primeira mão foi marcada para este sábado, mas foi novamente adiada para data a indicar.



O Sporting da Praia, que se apurou para a final após eliminar a Académica do Porto Novo, apelou à FCF a não só anunciar o desfecho das meias-finais como a marcar a data para a final, que será realizada a duas mãos.



Até 31 de julho, o clube da Praia mostrou disponibilidade para jogar no meio da semana.



O Sporting também pediu à FCF para assumir todos os encargos que teve até agora com os sucessivos atrasos dos jogos, indicando que vai ter "problemas financeiros gravíssimos".