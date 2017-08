Sporting da Praia vence Ultramarina de São Nicolau e fica perto do título

Lusa 20 Ago, 2017, 21:43 | Futebol Internacional

Em jogo disputado no Tarrafal de São Nicolau, os golos do Sporting da Praia, campeão regional de Santiago Sul, foram apontados por Blasse e Panduru, na primeira parte, enquanto a Ultramarina reduziu aos 89 minutos, por Patchico.



O jogo da segunda mão, deverá ser realizado no próximo fim de semana, no Estádio da Várzea, na cidade da Praia.



Na sua terceira final na sua história, a Ultramarina procura o seu primeiro título de campeão de Cabo Verde, enquanto o Sporting da Praia luta pelo seu 12.º troféu de campeão nacional.



O Sporting da Praia chegou à final após eliminar a Académica do Porto Novo, enquanto a Ultramarina beneficiou da eliminação do Mindelense, que não conseguiu reunir jogadores suficientes para se deslocar a São Nicolau para realizar o jogo.



O jogo seria repetido em agosto por não ter acontecido em junho, porque depois, de dois adiamentos, na terceira data prevista, não apareceram as chaves para abrir os portões do estádio em São Nicolau.



Entretanto, mesmo sem se realizar o jogo da primeira mão em São Nicolau, a FCF marcou o da segunda mão em São Vicente, em que a Ultramarina venceu o Mindelense por 2-0.



Ninguém foi penalizado, e mais de um mês depois a federação anulou o jogo e mandou repetir a eliminatória, mas o Mindelense não conseguiu reunir o número suficiente de jogadores para viajar para São Nicolau e não compareceu ao jogo.



Os campeões de São Vicente, ainda tetracampeões nacionais, foram penalizados com derrota, multa de 136 euros, eliminação e consequente apuramento da Ultramarina para a final.



A decisão não agradou ao Mindelense, que vai recorrer da decisão e impugnar o campeonato.



Após a polémica, as associações regionais "forçaram" uma assembleia geral, que aconteceu no sábado, e onde o presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Vítor Osório, foi destituído do cargo.



Serão agora realizadas eleições antecipadas, que serão preparadas por uma comissão de gestão, liderada pelo presidente da associação de Santiago Sul, Mário Avelino.