Sporting de Benguela e Santa Rita de Cássia empatam no Girabola

Com este empate, Sporting de Benguela e Santa Rita seguem entre os quartos classificados, com um ponto, juntamente com Académica do Lobito e Interclube.



O Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, inicia a defesa do título de campeão na terça-feira, quando defrontar o Bravo do Maquis, na capital angolana.



No mesmo dia, o Desportivo da Huila, sob comando do português Paulo Torres, recene o Isaac de Benguela, na província angolana da Huila.



A jornada inaugural do Girabola termina na quarta-feira, com o embate do 1.º de Agosto com o Cuando Cubango FC, em Luanda.