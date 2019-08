Sporting de Braga defronta Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões feminina

Lusa Comentários 16 Ago, 2019, 14:49 | Futebol Internacional

O campeão nacional, estreante nesta fase da prova, realiza o primeiro jogo em casa, em 11 ou 12 de setembro, e desloca-se a França para defrontar os parisienses, na segunda mão, em 25 ou 26 do mesmo mês.



O Paris Saint-Germain, finalista vencido da Liga dos Campeões em 2014/15 e 2016/17, era, juntamente com o Lyon, detentor do troféu, um dos adversários mais indesejados.



O Lyon, que venceu as últimas quatro edições da prova, na qual soma seis títulos e duas finais perdidas, vai iniciar a defesa do troféu frente às russas do WFC Ryazan VDV.



A final da Liga dos Campeões está marcada para 24 de maio de 2020, no estádio Viola Park, em Viena.