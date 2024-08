Sporting de Braga empata em Viena e apura-se para fase principal

Depois de terem vencido na primeira mão do play-off por 2-1, os bracarenses chegaram a estar a perder por 2-0, com golos de Bright Arrey-Mbi, aos nove, na pró+ria baliza, e de Isak Jansson, aos 47, ficando em desvantagem na eliminatória, mas chegaram à igualdade no encontro com golos no espaço de dois minutos, por Amine El Ouazzani, aos 68, de grande penalidade, e Ricardo Horta, aos 70.

A igualdade permitiu aos `arsenalistas` vencer a eliminatória e assegurar a presença, juntamente com o FC Porto, na fase principal da segunda competição da UEFA, que vai, a exemplo da Liga dos Campeões e da Liga Conferência, estrear um novo formato, com o sorteio para a fase regular agendado para sexta-feira.