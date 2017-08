Sporting de Braga empresta Artur Jorge ao Steaua de Bucareste

15 Ago, 2017, 18:08 | Futebol Internacional

O defesa formado no Sporting de Braga tinha sido emprestado aos belgas do Mouscron há cerca de três semanas, mas regressou a Braga nos últimos dias, e o clube minhoto anunciou ter chegado "a acordo com o Mouscron e o Steaua de Bucareste para a cedência" de Artur Jorge por uma temporada.



O jogador, que completou 23 anos na segunda-feira, renovou recentemente o contrato com o Sporting de Braga até 2019.