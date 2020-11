Sporting de Braga goleado no King Power Stadium

Kelechi Iheanacho foi o homem que deu uma importante folga à equipa inglesa depois de marcar os dois primeiros golos do Leicester. Dennis Praet e James Maddison dilataram a vantagem para contornos de goleada (4-0) no King Power Stadium.

O Sporting de Braga, que interrompeu uma série de seis vitórias consecutivas em todas as competições, é segundo classificado do Grupo G, com seis pontos, a três dos ingleses, e com mais três do que o AEK Atenas, que venceu fora o Zorya (4-1), que ainda não pontuou.