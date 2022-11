Sporting de Braga precisa de vencer Malmö e esperar por `ajuda` alheia

A equipa minhota é atual terceira classificada do grupo D, a dois pontos do segundo, os alemães do Union Berlim, e, além de ter de vencer o seu compromisso de hoje, precisa que os germânicos não vençam na casa dos belgas do Union Saint-Gilloise, já apurados para os 'oitavos' da Liga Europa e vencedores do grupo.



A missão de vencer o Malmö parece perfeitamente acessível aos bracarenses, uma vez que o bicampeão sueco conta por derrotas os cinco jogos disputados e já não poderá escapar ao último lugar e ao consequente afastamento das competições europeias de 2022/23.



Mesmo que se imponha ao Malmö, a formação ‘arsenalista’ precisa do contributo dos belgas para alcançar a segunda posição e, dessa forma, evitar a despromoção para a Liga Conferência Europa, a terceira divisão continental, cujo ‘play-off’ de acesso está reservado ao terceiro colocado.



O jogo entre o Sporting de Braga e o Malmö tem início marcado para as 20:00, à mesma hora em que começarão a defrontar-se Saint-Gilloise e Union Berlim, em Heverlee, na Bélgica.