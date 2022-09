Sporting de Braga tenta prolongar bom momento frente ao líder da Bundesliga

Os bracarenses venceram os seus últimos seis jogos – cinco para o campeonato e na visita aos suecos do Malmö, para a Liga Europa – e podem manter a liderança da ‘poule’, que partilham com os belgas do Union Saint-Gilloise.



A formação berlinense, comandada por Urs Fischer, lidera surpreendentemente o campeonato alemão, com mais um ponto do que o Friburgo e mais dois do que o decacampeão Bayern Munique, mas perdeu em casa, na estreia na Liga Europa, frente ao adversário belga, por 1-0.



Com o defesa central Diogo Leite no plantel, o Union Berlim tem contado com a eficácia do neerlandês Sheraldo Becker, autor de cinco golos na Bundesliga, tantos quantos o melhor marcador da I Liga, o francês dos bracarenses Simon Banza, podendo assistir-se a um duelo entre os dois ‘artilheiros’, no jogo marcado para as 20:00, no Estádio Municipal de Braga.



No outro jogo do grupo, o Union Saint-Gilloise, sétimo na Liga belga, procura o segundo triunfo na competição na receção ao Malmö, quinto do campeonato sueco.



Numa ronda em que o embate entre Arsenal e PSV Eindhoven foi adiado, devido às cerimónias fúnebres da Rainha Isabel II, a Roma, de José Mourinho, vai tentar conquistar a primeira vitória na competição, enquanto o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, a segunda.



O clube italiano recebe os finlandeses do HJK Helsínquia, depois de ter perdido no terreno dos búlgaros do Ludogorets (2-1), para o Grupo C, enquanto os turcos jogam no recinto do Rennes, após a vitória caseira frente ao Dinamo Kiev (2-1), para o Grupo B.



Também hoje, o Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot e Bruno Fernandes, tenta remediar a entrada em falso no Grupo E, com a derrota em casa frente à Real Sociedad (1-0), e vencer na deslocação à Moldova, onde vai defrontar o Sheriff.