Sporting de Braga vai disputar play-off de acesso aos "oitavos" da Youth League

O Sporting de Braga empatou hoje 2-2 com o Nápoles, na sexta e última jornada do Grupo C da Youth League de futebol, e terminou a 'poule' no segundo lugar, disputando o play-off de acesso aos oitavos de final.

A equipa lusa, que já tinha um dos dois primeiros lugares do grupo assegurado, adiantou-se no marcador com um golo de Henrique Sá, aos 40 minutos, mas no primeiro minuto da segunda parte os italianos chegaram ao empate, com um tento de Borriello.



O Sporting de Braga voltou à vantagem aos 63, com um golo de Rúben Furtado, mas os napolitanos conseguiram responder de novo e empataram aos 73, por Ballabile.



No mesmo grupo, os espanhóis do Real Madrid venceram o Union Berlim por 2-0 e asseguraram o primeiro lugar do grupo, com 14 pontos, apurando-se diretamente para os oitavos da Youth League.



Já o Sporting de Braga terminou em segundo, com 12 pontos, e vai ter de disputar um play-off de acesso aos 'oitavos', enquanto o Nápoles foi terceiro com quatro e o Union Berlim terminou em último com apenas três.