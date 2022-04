Sporting de Braga vai procurar na Escócia apuramento para as meias-finais

Em Glasgow, os minhotos vão entrar em campo em vantagem depois do triunfo na primeira mão, com um golo solitário do internacional espanhol Abel Ruiz, e têm a ambição de atingir as meias-finais da competição pela segunda vez na história.



O técnico Carlos Carvalhal já vai poder contar com o médio líbio Al Musrati, que falhou o jogo frente ao Vizela devido a castigo e deve ter entrada direta no ‘onze’, numa convocatória que conta também com o jovem francês Gorby, que recuperou recentemente de uma lesão que o afastou durante cerca de dois meses.



O Sporting de Braga vai ter pela frente o adversário que foi responsável pela sua eliminação nos 16 avos de final da competição na época 2019/20.



Sporting de Braga e Rangers defrontam-se hoje às 20:00, no Estádio do Ibrox, em Glasgow, Escócia, em jogo que será arbitrado pelo francês François Letexier.



O vencedor desta eliminatória vai defrontar nas meias-finais o vencedor do confronto entre os alemães do Leipzig e os italianos da Atalanta.