Sporting diz não haver qualquer risco de exclusão das competições europeias

"Não só o montante em causa se encontra pago, como aliás a totalidade da dívida perante o referido clube italiano (Sampdoria) encontra-se integralmente paga desde o dia 11 de janeiro. Por essa razão, a sanção de potencial exclusão das competições europeias não encontra cabimento e não poderá ser aplicada", resumem os `leões`.

Em causa, está a decisão, de 03 de dezembro, da First Chamber do Club Financial Control Body da UEFA, que aplicou à Sporting SAD uma multa de 250.000 euros, além de a obrigar a pagar 1.527.000 euros à Sampdoria, sob pena de exclusão da competição europeia de clubes para que se qualificasse nas próximas três épocas.

O Sporting recorreu dessa sanção, contudo o organismo manteve hoje as sanções aplicadas em primeira instância.

Segundo a Câmara de Apelos da Câmara de Controlo Financeiro dos Clubes da UEFA, o recurso do Sporting foi "rejeitado", confirmando-se assim a exclusão das competições europeias para que os `leões` se apurem para as épocas 2022/23, 2023/24 e 2024/25, a menos que consigam dar prova de cumprimento, conforme alegam os `verde e brancos`.

"A não ser que o clube possa provar até 31 de janeiro de 2022 que pagou a quantia devida até 15 de janeiro dado um acordo realizado com outro clube em 26 de novembro de 2021", especificou o organismo, em comunicado.

O clube lisboeta diz que ainda lhe cabe a possibilidade de recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto, algo que analisará "logo que sejam fornecidos os fundamentos da decisão".

"Não obstante o pagamento integralmente realizado afastar definitivamente o risco de exclusão das competições europeias, o Sporting continua a discordar profundamente das sanções aplicadas e do processo que conduziu a esta decisão", sentencia o campeão português.