Sporting é o primeiro português em ação no play-off de acesso aos `oitavos`

De acordo com a UEFA, os 'leões' jogam às 17:45 de 15 de fevereiro em casa do líder da Liga da Suíça - que caiu na fase de grupos da Liga dos Campeões.



No mesmo dia, mas às 20:00, o Benfica recebe os franceses do Toulouse e o Sporting de Braga os azeris do Qarabag.



O Toulouse segue no 15.º posto da Ligue 1, ao passo que o Qarabag é líder destacado no Azerbeijão.



Todas as partidas da segunda mão do play-off estão marcadas para 22 de fevereiro, mas com o Benfica e o Sporting de Braga a jogarem fora e às 17:45, enquanto o Sporting recebe o Young Boys às 20:00.



A final da edição 2023/24 da Liga Europa está marcada para 22 de maio, na Dublin Arena.