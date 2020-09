Sporting e Rio Ave conhecem possíveis adversários na Liga Europa

Os sorteios das duas provas estão marcados para as 12:00 locais (11:00 em Lisboa), no caso da ‘Champions’, e para as 13:00 (12:00), no caso da segunda prova continental, um dia depois de terem sido efetuados os sorteios das rondas anteriores das fases preliminares da época 2020/21.



O Sporting é cabeça de série no ‘caminho principal’ de acesso à Liga Europa e o pré-sorteio de segunda-feira colocou-o no Grupo 1, podendo ter como adversários Nomme Kalju (Estónia), Mura (Eslovénia) ou Aaarhus (Dinamarca), Viking (Noruega) ou Aberdeen (Escócia) e Locomotiva Zagreb (Croácia).



Por seu lado, o Rio Ave, que só chegará à terceira ronda se vencer fora os bósnios do Borac na segunda, em 17 de setembro, não é cabeça de série e ficou no Grupo 6, tendo como possíveis oponentes Ofi Creta (Grécia) ou Apollon Limassol (Chipre), Besiktas (Turquia), e Lincoln (Gibraltar) ou Rangers (Escócia).



A terceira pré-eliminatória disputa-se em apenas uma mão, com jogos em 24 de setembro.



O Benfica, que já tem possível encontro marcado com os russos do Krasnodar nos ‘play-off’ da Liga dos Campeões, ficou a saber que terá antes de se deslocar ao terreno dos gregos do PAOK Salónica, na terceira pré-eliminatória, decidida também um jogo único, em 15 de setembro.



Se vencer a equipa treinada pelo português Abel Ferreira, o vice-campeão nacional terá pela frente o Krasnodar, que eliminou o FC Porto na terceira pré-eliminatória da edição anterior, em duas mãos, agendadas para 22 ou 23 e 29 ou 30 de setembro, cuja ordem será definida hoje.