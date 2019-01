Sporting empresta Jatobá ao Atlético Goianense

Mário Aleixo - RTP Comentários 15 Jan, 2019, 10:52 / atualizado em 15 Jan, 2019, 10:53 | Futebol Internacional

"A Sporting CP -- Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Clube Atlético Goianense para o empréstimo do jogador Carlos Jatobá até 31 de Dezembro de 2019", referem os "leões" na sua página oficial.



O médio, de 23 anos, tinha sido anunciado como reforço da equipa de sub-23 do Sporting, em junho, mas não chegou a efetuar qualquer jogo pelos "leões".





Carlos Jabotá esteve antes nos búlgaros do FC Dunav e nos brasileiros do JMalucelli e do Londrina.