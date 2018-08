Sporting empresta Matheus Pereira ao Nuremberga da Bundesliga

Lusa Comentários 31 Ago, 2018, 18:59 | Futebol Internacional

Depois do empréstimo ao Desportivo de Chaves na temporada passada, o extremo brasileiro de 22 anos fez a pré-temporada no plantel principal dos 'leões', mas ficou de fora na primeira jornada da Liga portuguese e expressou o seu descontentamento nas redes sociais, perante a decisão do treinador José Peseiro.



Como tal, foi afastado da equipa, regressando aos treinos na semana que antecedeu o dérbi com o Benfica, tendo sido convocado, mas ainda assim a decisão dos responsáveis 'leoninos' foi a de emprestar o jogador, que no ano passado anotou sete golos, em 27 jogos.



"Valeu a pena termos mantido a luta até ao fim. O Matheus vai expandir as nossas opções no ataque e nas laterais", afirmou o diretor desportivo do Nuremberga, Andreas Bornemann, em declarações no sítio oficial do clube na internet.