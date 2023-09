Sporting empresta Tanlongo ao Copenhaga

”, lê-se no comunicado dos bicampeões dinamarqueses, que contam com o português Diogo Gonçalves.Tanlongo, de 20 anos, chegou ao Sporting a meio da temporada passada, a tempo de participar em 14 jogos, proveniente do Rosário Central.”, afirmou o novo número 8 do emblema dinamarquês.O médio ítalo-argentino, que disputou o Mundial sub-20 pela Argentina, chegou ao Sporting em janeiro, após o fim do contrato com o Rosário Central, tendo acordado com os "leões" uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.