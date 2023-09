Sporting inscreve três reforços e lesionado Jeremiah St. Juste

O lateral direito Iván Fresneda, o médio Morten Hjulmand e o avançado Viktor Gyökeres estão nas 20 `escolhas` principais do treinador Rúben Amorim, tal como o defesa central neerlandês St. Juste, que recupera de problemas físicos no joelho esquerdo desde abril.

A lista B não foi divulgada pela UEFA, mas incluirá atletas que costumam evoluir com o plantel principal, casos do guarda-redes Diego Callai, dos defesas Eduardo Quaresma e João Muniz, do médio Dário Essugo e dos avançados Afonso Moreira e Rodrigo Ribeiro.

O Sporting, finalista vencido em 2004/05, inicia a participação na Liga Europa com uma visita aos austríacos do Sturm Graz, em 21 de setembro, na Merkur Arena, em Graz, em encontro da jornada inaugural do Grupo D, que integra igualmente a Atalanta de Itália e o Raków da Polónia.

A primeira fase da 53.ª edição da segunda prova europeia de clubes decorrerá até 14 de dezembro e apura os vencedores das `poules` para os `oitavos` e os segundos colocados para o play-off, estando a final calendarizada para 22 de maio de 2024, na Dublin Arena.

Lista A de jogadores inscritos pelo Sporting na Liga Europa:

- Guarda-redes: Antonio Adán e Franco Israel.

- Defesas: Iván Fresneda, Ricardo Esgaio, Jeremiah St. Juste, Sebastián Coates, Luís Neto, Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande e Matheus Reis.

- Médios: Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Daniel Bragança e Pedro Gonçalves.

- Avançados: Marcus Edwards, Geny Catamo, Nuno Santos, Francisco Trincão, Viktor Gyökeres e Paulinho.