Sporting joga particular com Liverpool na pré-época 2019/20

Lusa Comentários 23 Abr, 2019, 19:50 / atualizado em 23 Abr, 2019, 19:53 | Futebol Internacional

O `team manager` dos `leões`, Beto, anunciou os principais destaques da pré-época em declarações à Sporting TV, com destaque para o encontro com o atual vice-campeão europeu, na `Western Union Cup` no Yankee Stadium.

A pré-temporada dos `verdes e brancos` tem início marcado para 27 de junho, com os exames médicos na Academia de Alcochete, precedendo dois estágios no estrangeiro.

A equipa parte para a Suíça no dia 06 de julho, disputando um particular com o Rapperswill no dia 10 e um outro com o St. Gallen, no dia 13, antes do regresso a Portugal, onde vão apresentar-se aos sócios no Troféu 5 Violinos, a 19 ou 20 de julho, contra um adversário ainda a designar.

Em 22 de julho, a equipa parte para os Estados Unidos, onde vai defrontar os `reds`, estando ainda em negociações para "mais dois jogos particulares", sendo que Beto afirmou que o clube tem "90 por cento da pré-época fechada" e que a mesma "tem zero custos para o Sporting, com algumas mais valias".

"Quero realçar que este jogo [com o Liverpool] nos faz estar num mercado mais alto e exigente para a marca Sporting. (...) Este tipo de planeamento é feito com bastante antecedência, com tudo claro e estruturado, porque a pré-temporada é uma fase bastante importante para a época exigente que vamos ter", afirmou o dirigente e antigo `capitão` dos `verdes e brancos`.