Sporting reencontra Karasev, francês Clément Turpin arbitra AC Milan-FC Porto

Internacional desde 2010, Karasev vai 'apitar' pela terceira vez um jogo do Sporting nas competições europeias, depois de ter estado na derrota e eliminação dos 'leões' com o Atlético Madrid (2-0), nos quartos de final da Liga Europa de 2017/18, e no desaire na casa do Schalke 04 (4-3), na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2014/15.



Nesse encontro, na Alemanha, o árbitro russo foi mesmo alvo de uma queixa do Sporting junto da UEFA, por ter assinalado, já perto do fim, erradamente, uma grande penalidade que deu o triunfo aos germânicos.



No Estádio José Alvalade, num encontro com início agendado para as 20:00, Karasev vai ser auxiliado pelos compatriotas Igor Demeshko e Maksim Gavrilin, enquanto Kirill Levnikov será o quarto árbitro.



O videoárbitro (VAR) será da responsabilidade do espanhol Juan Martínez Munuera, que terá a ajuda do polaco Bartosz Frankowski.



Antes, às 17:45, o FC Porto joga em San Siro com o AC Milan, com Clément Turpin a liderar a equipa de árbitros, composta pelos também franceses Nicolas Danos e Cyril Gringore (assistentes) e Jérôme Brisard (quarto árbitro).



No VAR estará François Letexier, com o auxílio do alemão Bastian Dankert.



Clément Turpin, internacional desde 2011, vai arbitrar pela segunda vez um jogo do FC Porto, depois de ter estado no duelo com o Maccabi Telavive, na fase de grupos da 'Champions' de 2015/16, que terminou com a vitória da equipa portuguesa por 2-0, no Estádio do Dragão.