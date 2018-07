Sporting vende Piccini ao Valência por oito milhões de euros

Lusa Comentários 23 Jul, 2018, 21:56 / atualizado em 23 Jul, 2018, 21:56 | Futebol Internacional

Os 'leões' explicam que aquela verba corresponde a 90 por cento dos direitos desportivos do jogador, sendo que o Sporting garante ainda o direito a dez por cento do valor de uma futura venda do futebolista, de 25 anos.



Piccini esteve apenas uma época no Sporting (com 40 jogos disputados), após ter chegado no verão de 2017 vindo do Bétis de Sevilha, por 2,87 milhões de euros.



Entretanto, o jogador italiano já foi assumido pelo Valência nas redes sociais, tendo assinado um contrato válido até 2022, com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.