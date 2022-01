Sportinguistas Coates e Ugarte e benfiquista Darwin pré-convocados pelo Uruguai

O primeiro lote de opções de Alonso integra 50 atletas para os desafios no Paraguai, em 27 de janeiro, e em casa ante a Venezuela, em 01 de fevereiro.



A confirmar-se a chamada do trio para o duplo embate, poderá estar em causa a sua participação na 'final four' da Taça da Liga, já que em 25 de janeiro o Benfica defronta o Boavista, enquanto no dia seguinte o Sporting joga com o Santa Clara, nas meias-finais -- o título é decidido dia 29.



Quatro derrotas consecutivas ditaram a saída do histórico Óscar Tabárez, deixando o Uruguai em sétimo lugar no apuramento sul-americano, embora a um ponto do quarto que vale a classificação direta.



"Se fizermos o que temos de fazer, vamos estar no Mundial do Qatar", garantiu o substituto Diego Alonso, apresentado esta semana.