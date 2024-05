St. Pauli de volta à elite do futebol alemão

A vitória deixou o clube da cidade de Hamburgo com 66 pontos no topo, com mais seis do que o terceiro, o Fortuna Dusseldorf, quando falta disputar apenas uma jornada, com o Holstein Kiel no segundo lugar, com 65.Se o Kiel se vai estrear no principal escalão, a que nunca acedeu , o St. Pauli volta à Bundesliga depois de descer em 2011, e registar-se-á ainda, em 2024/25, a primeira vez que estará uma divisão acima do rival e vizinho Hamburgo.O terceiro lugar, de resto, já ficou também entregue ao Dusseldorf, que jogará um play-off a duas mãos com o 16.º e antepenúltimo classificado do principal escalão, que de momento é o Union Berlim.