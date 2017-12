Standard de Liège de Sá Pinto perde 3-1 na visita ao Waasland Beveren

Lusa 08 Dez, 2017, 21:44 | Futebol Internacional

O jovem médio romeno Gabriel Marin colocou o conjunto de Sá Pinto na liderança aos 15 minutos, mas o Waasland, que vinha de três derrotas consecutivas na liga, deu a volta com golos do médio senegalês Ibrahima Seck (36), do avançado sueco Isaac Kiese Thelin (49) e do extremo ganês Nana Ampomah (72).



Com este resultado, o Standard de Liège foi apanhado pelo rival no sétimo lugar, com 24 pontos, desperdiçando a oportunidade de se isolar, mesmo que provisoriamente, no quarto posto.



O Club Brugge lidera o campeonato com 41 pontos, mais seis do que o Charleroi e sete do que o Anderlecht.