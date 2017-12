Standard de Sá Pinto não ganha há cinco jogos

Mário Aleixo - RTP 28 Dez, 2017, 07:47 / atualizado em 28 Dez, 2017, 07:47 | Futebol Internacional

Com o avançado luso Orlando Sá a titular, o Standard Liège ficou reduzido a 10 unidades aos 42 minutos, por expulsão do espanhol Uche, mas mesmo assim chegou à vantagem através de uma grande penalidade marcada pelo romeno Marin, aos 65.



Nos minutos finais, Cavanda, com um autogolo aos 83, empatou a partida, e Perbet consumou a reviravolta para a equipa da casa já nos descontos, aos 90+3.



Com este resultado, o Standard continua no nono lugar, com 26 pontos, os mesmos que Kortrijk e Mouscron, e menos 27 do que o líder, o Club Brugge.



Nos últimos cinco jogos, a formação de Sá Pinto somou três empates e duas derrotas.