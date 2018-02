Standard, de Sá Pinto, vence e sobe ao sétimo lugar na Bélgica

Lusa 03 Fev, 2018, 19:57 | Futebol Internacional

Com Orlando Sá a titular, a formação de Sá Pinto chegou ao triunfo com golos de Emond, aos 41 minutos, do croata Cop, ex-jogador do Nacional da Madeira, aos 84, e do romeno Marin, aos 90.



Com este triunfo, o Standard Liège passou a ocupar o sétimo posto do campeonato belga, com 33 pontos, em igualdade com o Beveren e o Sint-Truiden.