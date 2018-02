Standard Liège de Sá Pinto e Orlando Sá sofre mas vence Mouscron

Lusa 11 Fev, 2018, 19:27 | Futebol Internacional

O triunfo do Standard Liège foi alcançado nos minutos finais, com um golo do croata Duje Cop, aos 89 minutos, dois minutos após o marroquino Mehdi Carcela ter empatado a 3-3 para os donos do terreno, depois de o Mouscron ter chegado à vantagem.



O Standard Liège esteve por duas vezes na frente, com golos do congolês Christian Luyindama, aos oito minutos, e de Sébastien Pocognoli, aos 47, mas o Mouscron por duas vezes empatou pelo nigeriano Taiwo Awoniyi, aos 19, e pelo romeno Dorin Rotariy, aos 65.



Aos 73 minutos, Sá Pinto viu a sua equipa ficar reduzida a 10 elementos com a expulsão de Christian Luyindama, por acumulação de cartões amarelos, e três minutos volvidos o Mouscron chegou à vantagem com novo golo de Taiwo Awoniyi, aos 76.



Nos minutos finais, o Standard Liège evitou a derrota com golos de Mehdi Carcela, aos 87, e Duje Cop, aos 89, e com os três pontos somados passou a somar 36 no oitavo lugar do campeonato.



O Club Brugge lidera de forma confortável com 59 pontos, mais 12 do que o Charleroi, embora com mais um jogo.