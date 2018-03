Standard Liège vence e sobe ao sexto lugar da liga belga de futebol

Lusa Comentários 11 Mar, 2018, 16:10 | Futebol Internacional

O Oostende chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos do brasileiro Fernando Canesin, aos 27 minutos, e do nigeriano Joseph Akpala, aos 45, mas o Standard Liège deu a volta na segunda parte e impôs-se com golos de Renaud Emond, aos 50, Moussa Djenepo, aos 65, e Ngoran Fai, aos 72.



O Standard Liège segue assim no sexto posto do campeonato, com 44 pontos, mantendo-se entre os lugares que vão discutir o título, com menos 23 pontos do que o Club Brugge, líder destacado da competição.



A equipa de Sá Pinto igualou o Genk, quinto classificado, que foi derrotado precisamente pelo Club Brugge