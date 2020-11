Standard Liège vence pela primeira vez em cinco jogos e `cola-se` ao segundo

Noe Dussenne marcou, aos 86 minutos, o único golo do encontro, que permitiu ao Standard Liège igualar o Beerschot no segundo lugar, com 21 pontos em 11 encontros, a um do líder Charleroi, que tem uma partida a menos.



Na Liga belga, o Standard Liège vinha de empate caseiro 1-1 com o Club Brugge e derrota 2-0 na visita ao Saint-Truiden.



Na Liga Europa, desaires em casa 2-0 com os escoceses do Glasgow Rangers e por 3-0 na visita ao Benfica, na Luz, a meio da semana agora finda.