Stankovic assume comando técnico da Sampdoria

”, refere o clube em comunicado.Stankovic, antigo médio do Inter de Milão e Lázio, tem a difícil missão de tirar o clube do último lugar da tabela, com apenas dois pontos, em oito jornadas disputadas.Ainda sem qualquer vitória, a Sampdoria somou no domingo, frente ao Monza, a quarta derrota consecutiva, que ditou o despedimento de Marco Giampaolo, a quem o clube agradeceu “a seriedade e profissionalismo demonstrados”.