Steffen Baumgart é o treinador do Colónia nas duas próximas épocas

“O FC Colónia assinou com um novo treinador. Steffen Baumgart tomará conta do FC (Colónia) na época de 2021/22. O treinador, de 49 anos, assinou contrato até 2023, válido para a 'Bundesliga' e 'Bundesliga 2'”, informou o 17.º classificado na Liga alemã.



No comunicado, o Colónia sublinha o bom trabalho de Baumgart à frente do Paderborn, equipa que ajudou a subir em 2018/19, embora tenha voltado a descer e que atualmente é oitava classificada na "Bundesliga 2".



No último mês, na sequência dos maus resultados, o Colónia despediu o treinador Marcus Gisdol e a equipa ficou a cargo de Friedhelm Funkel para os últimos seis jogos, nos quais já teve duas vitórias e duas derrotas.



A duas jornadas do final da "Bundesliga", o Colónia é 17.º e penúltimo, com 29 pontos, menos dois do que Arminia Bielefeld, 16.º e no lugar do "play-off" de manutenção, Werder Bremen (15.º) e Hertha Berlin (14.º).