Stephen Eustáquio sofre rotura de ligamentos

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Jan, 2019, 12:54 / atualizado em 27 Jan, 2019, 12:54 | Futebol Internacional

"O chefe dos serviços médicos, Odin Vite, indicou que o jogador Stephen Eustáquio apresenta uma rotura no ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo", explicou o emblema mexicano, orientado pelo português Pedro Caixinha, através da rede social Twitter.



O médio português, contratado em janeiro ao Desportivo de Chaves, da I Liga portuguesa de futebol, sofreu a lesão grave durante a sua segunda partida ao serviço do Cruz Azul, na vitória por 1-0 frente ao Club Tijuana, para o principal escalão do México, no qual foi suplente utilizado.



O Desportivo de Chaves também reagiu à lesão de Eustáquio, através da sua página na rede social do Facebook, deixando uma palavra de alento para "os meses de luta que se seguem" ao jogador e clube.



"Nós conhecemo-lo bem, ele vai voltar ainda mais forte. Votos duma boa recuperação", realçou o emblema de Trás-os-Montes.