Stoke City anuncia contratação em definitivo de Martins Indy ao FC Porto

Lusa 11 Ago, 2017, 15:49 / atualizado em 11 Ago, 2017, 15:52 | Futebol Internacional

O fecho do negócio foi avançado na página oficial do Stoke City, que encerrou a liga inglesa no 13.º lugar, com 44 pontos, os mesmos somados pelo então campeão Leicester (12.º).

Bruno Martins Indi, de 25 anos, defesa-central internacional holandês nascido em Portugal, chegou ao FC Porto em 2014, proveniente do Feyenoord, mas em 2016/17 foi emprestado ao Stoke City, que agora o adquire o jogador a título definitivo.

A confirmação da contratação de Martin Indi, que contabilizou 71 jogos oficiais pelo FC Porto, coroados com dois golos, foi dada hoje pelo treinador Mark Hughes, durante a conferência de imprensa de antevisão da primeira jornada da Premier League.

O treinador Sérgio COnceição continua a `arrumar a casa` e, em relação ao plantel anunciado para o FC Porto de 2017/18, saíram já Mikel, para os turcos do Burasport, e agora Martins Indi, para os ingleses do Stoke City. O espanhol Adrián López também já rumou ao Deportivo.