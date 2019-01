Suarez bisa e assiste Messi na vitória do FC Barcelona sobre o Eibar por 3-0

Lusa Comentários 13 Jan, 2019, 20:37 / atualizado em 13 Jan, 2019, 20:41 | Futebol Internacional

O FC Barcelona começou a construir a vitória aos 19 minutos, com Suarez a finalizar uma boa jogada de combinação com o brasileiro Philippe Coutinho, resultado que se manteve até ao intervalo.



Na segunda parte, aos 53 minutos, foi a vez de Lionel Messi concretizar mais uma fantástica jogada coletiva do ataque do FC Barcelona, desta feita, ao aproveitar a assistência de Suarez para dar vantagem de dois golos à 'turma' da casa.



Pouco depois, aos 59 minutos, Suarez iria bisar na partida ao ver o seu remate cruzado de ângulo apertado, bater o guarda-redes do Eibar Asier Riesgo, fixando o resultado final.



Nota para o internacional português Nelson Semedo, que 'saltou' do banco aos 83 minutos para o lugar de Sergi Roberto, a tempo de participar em mais uma vitória dos catalães, que lideram o campeonato espanhol com 43 pontos.



Antes, o Atlético de Madrid beneficiou de um golo solitário do avançado francês Antoine Griezmann para vencer em casa o Levante e consolidar o segundo posto com 38 pontos.