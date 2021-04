Suárez sofre lesão muscular na perna esquerda e desfalca ataque do Atlético

Em comunicado, o líder da liga espanhola de futebol refere apenas que o avançado uruguaio, que abandonou o treino de hoje, “sofreu uma lesão muscular na perna esquerda”, cuja evolução está a ser acompanhada.



Suárez, que soma 19 golos esta temporada no campeonato espanhol, já estava impedido de alinhar no domingo frente ao Bétis, depois de ter visto o quinto cartão amarelo no domingo passado, na derrota por 1-0 na visita ao Sevilha.



Sem poder contar com Suárez, o técnico Diego Simeone tem como opções para o ataque o português João Félix e o argentino Ángel Correa, uma vez que o avançado francês Moussa Dembélé continua a treinar à parte, depois de, há duas semanas, ter desmaiado durante um treino, devido a uma quebra de tensão.



O Atlético de Madrid parte para a 30.ª jornada da liga espanhola com um ponto de vantagem sobre o FC Barcelona e três sobre o Real Madrid, segundo e terceiro classificados, respetivamente, que se defrontam no sábado, na capital espanhola.