Sub-17 avançam com ambição para o Europeu de futebol

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Mai, 2018, 08:20 / atualizado em 02 Mai, 2018, 11:18 | Futebol Internacional

Com dois triunfos em 2003 e 2016, aos quais se somam outras quatro vitórias (1989, 1995, 1996 e 2000) no período em que a competição era de sub-16, a equipa das quinas só fica atrás da Espanha nesta hierarquia, com o rival ibérico a contar nove títulos, um deles na edição do ano passado, realizada na Croácia.



Desta feita, a seleção comandada por Rui Bento até foi algo feliz no sorteio, ao ficar integrada no grupo B ao lado de Noruega, Suécia e Eslovénia. Um lote de equipas duras e mais físicas, que prometem criar dificuldades, mas ainda assim distintas das perigosas equipas espanhola e inglesa, campeãs da Europa e do mundo, respetivamente.

Espinha dorsal do Benfica



A estreia de Portugal na competição está marcada para esta sexta-feira (4 de maio), às 13h00 (hora de Lisboa), diante da Noruega, em Walsall. A segunda jornada disputa-se três dias depois, na segunda-feira, às 15h00, frente à Eslovénia, em Chesterfield. A fase de grupos fica completa com o embate contra a Suécia, em Burton-on-Trent, na quinta-feira (10), às 13h00.



O treinador nacional Rui Bento, em declarações à agência Lusa, abriu o leque das ambições da equipa lusa na competição.





Grupo D promete luta tenaz

Para disputar a competição, o selecionador leva uma lista de 20 jogadores, na qual é evidente o peso do Benfica na estrutura da equipa. O clube da Luz fornece 12 dos 20 elementos convocados, aos quais se juntam quatro do FC Porto, dois do Sporting e um jogador de Vitória de Guimarães e outro do Sporting de Braga.João Monteiro (SL Benfica) e Gonçalo Tabuaço (Vitória SC)Francisco Saldanha (SL Benfica), João Ferreira (SL Benfica), Levi Faustino (FC Porto), Rafael Brito (SL Benfica), Tiago Matos (FC Porto) e Tomás Tavares (SL Benfica)Bernardo Silva (SL Benfica), Gonçalo Ramos (SL Benfica), Henrique Jocu (SL Benfica), Nuno Cunha (SL Benfica), Rodrigo Fernandes (Sporting CP) e Rodrigo Valente (FC Porto)Eduardo Ribeiro (SC Braga), Fábio Silva (FC Porto), Félix Correia (Sporting CP), Henrique Pereira (SL Benfica), Jair Tavares (SL Benfica) e Úmaro Embaló (SL Benfica)Além da participação portuguesa, a fase de grupos promete também emoções fortes com os emparelhamentos do grupo A, que conta com a anfitriã Inglaterra, a Itália, a Suíça e Israel, e do grupo D, autêntico "grupo da morte", ao reunir os "tubarões" Espanha, Holanda, Alemanha e Sérvia. Já o grupo C integra as seleções de Bósnia e Herzegovina, República da Irlanda, Dinamarca e Bélgica.Os dois primeiros classificados de cada agrupamento avançam para os quartos de final, estando a decisão do título agendada para dia 20 em Rotherham.O Campeonato da Europa de futebol decorre entre 4 e 20 de maio, em Inglaterra.