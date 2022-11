Sub-17 de futebol vencem Eslovénia por 2-0 rumo à Ronda de Elite do Euro2023

A seleção portuguesa de futebol sub-17 venceu hoje a Eslovénia por 2-0, no Estádio do Algarve, consumando com um triunfo o apuramento para a Ronda de Elite do Europeu 2023 com o primeiro lugar no Grupo 1.