Sub-19. Portugal vence República da Irlanda e apura-se para a final

Lusa Comentários 24 Jul, 2019, 17:09 | Futebol Internacional

Em Erevan, onde decorre a fase final do torneio, o médio Vítor Ferreira inaugurou o marcador aos 31 minutos, através de uma grande penalidade, tendo o avançado Gonçalo Ramos aumentado a vantagem com um `hat-trick`, aos 45+2, 59 e 90+6, ajudando a seleção nacional a apurar-se pela 13.ª vez para a final do Europeu da categoria.

A equipa orientada pelo selecionador Filipe Ramos, que vai defrontar no jogo decisivo o vencedor do confronto entre a França e a Espanha, com início às 18:00, procura sagrar-se pela quinta vez campeã europeia no escalão e reeditar os títulos conquistados em 1961, 1994, 1999 e 2018.