Sub-19 vencem Itália em jogo de preparação

Lusa Comentários 11 Out, 2019, 18:15 / atualizado em 12 Out, 2019, 08:48 | Futebol Internacional

O avançado de 17 anos, que ganhou lugar no plantel principal do FC Porto, marcou aos 48 segundos, 10 e 44 minutos, enquanto Úmaro Embalo apontou o outro golo, aos 27.



Os transalpinos, que perderam a final do Europeu de 2018 para os lusos, com 4-3 após prolongamento, reduziram por Moura, aos 47.



O jogo mal tinha começado quando uma perda de bola motivou uma transição rápida, um remate ao poste e, na recarga, Fábio Silva atirou em jeito, para o lado mais distante.



Depois, um cruzamento na direita e um cabeceamento ao ângulo, indefensável: o terceiro tento nasceu novamente na pressão alta e foi concluído com forte remate.



Pelo meio, Úmaro Embalo deixou para trás o lateral esquerdo contrário e atirou cruzando, com a bola a bater ao segundo poste e entrar, traduzindo a grande superioridade técnica e física que os portugueses revelavam.



Os transalpinos, que subiram de produção na etapa complementar, ainda reduziram com golo de Moura logo após o reatamento, esgueirando-se entre a defesa e atirando para o fundo das redes.



Portugal está isento da fase de grupos, mas, em 03 de dezembro, saberá quem lhe toca em sorte na ronda de elite, que será disputada na primavera e que ditará quem vai à fase final, de 19 julho a 01 de agosto na Irlanda do Norte.



Em setembro, Portugal tinha vencido a Bélgica por 2-1 e foi goleado pela Holanda por 4-0.



Portugal e Itália voltam a jogar segunda-feira, em Macedo de Cavaleiros, sendo que os pupilos de Rui Bento testam novamente a forma em fevereiro com dois jogos com a França, a 25 e 27, em lugar a definir.